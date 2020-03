, in Portogallo, con la sua famiglia. Come suo solito, l’attaccante delladedica anima e corpo agli allenamenti e alla preparazione, anche se per ora non c’è alcuna certezza circa la data in cui si potrà tornare a giocare. I suoi allenamenti sono rigorosi e puntuali, come fa notare, che ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, accompagnato da una foto del fratello in una palestra casalinga: "".