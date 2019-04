Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la partita contro la Fiorentina, che ha consegnato ai bianconeri lo scudetto: "Sono molto contento. Come prima cosa per aver vinto lo scudetto, poi per essere il primo a vincere in Premier, Liga e Serie A. Non siamo riusciti a vincere la Champions, ma faremo meglio il prossimo anno. Resto al mille per cento".



'OTTIMA STAGIONE' - A Sky Sport, poi, Ronaldo ha dichiarato: "È stata una stagione molto buona, abbiamo vinto lo scudetto e la Supercoppa. In Champions può vincere solo una squadra, noi abbiamo fatto il nostro meglio e l'anno prossimo sarà diverso, ho sensazioni positive".



'GIOCHIAMO BENE' - ​Ronaldo ha poi parlato a Jtv, soffermandosi sul suo futuro: "È stato un campionato molto difficile, ho vinto il secondo titolo con la maglia della Juve e sono molto felice. Vinciamo oggi, nella nostra casa, con i nostri tifosi, sono molto felice. Abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo vinto il campionato, la squadra ha fatto bene, in Champions abbiamo perso, però giochiamo bene. Il calcio è così, il prossimo anno e l'altro ancora saremo competitivi al massimo".