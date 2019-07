Si alza il sipario sulla nuova stagione. La Juventus scende in campo contro il Tottenham e si prepara ad un'annata con premesse decisamente importanti. Cristiano Ronaldo è ovviamente l'osservato speciale. Anche perché il portoghese ha un obiettivo importante da raggiungere: il sesto Pallone d'oro. Per conquistare il premio per il miglior giocatore dell'anno dovrà vedersela con tre rivali durissimi: Alisson, saracinesca in Champions ed in Copa America, Mohamed Salah, trascinatore del Liverpool, ed il solito Leo Messi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.