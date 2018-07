Cristiano Ronaldo sbatte la porta: non andrà in Cina. Come riporta Marca il portoghese, infatti, ha rifiutato un'offerta da 200 milioni - biennale da 100 a stagione - proveniente dall'Estremo Oriente. Il motivo? La sua alta voglia di competere ancora e la vicinanza alla Juventus, per cui manca solo l'ok definitivo di Florentino Perez, l'apertura ufficiale alla trattativa tra club.



Come scrive il quotidiano spagnolo, Ronaldo ha comunicato alla Juventus di voler vestire bianconero anche al di là di queste offerte. Il tutto per vincere la Champions League anche a Torino, dopo Manchester e Madrid, entrando nella leggenda di questa competizione. Aspetta solo i colori bianconeri e rifiuta la Cina in modo definitivo, l'unico intrigo per il futuro, tra almeno due o tre anni, è rappresentato dall'MLS.