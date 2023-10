Cristiano Ronaldo rischia di finire nei guai per aver abbracciato e baciato affettuosamente una donna disabile: il fuoriclasse portoghese, riporta TgLa7, non può più mettere piede in Iran perché rischia una punizione di ben 100 frustate.



L'ACCADUTO - Durante la trasferta con il suo Al-Nassr a Teheran, dove ha affrontato il Persepolis nella sfida della Champions League asiatica, CR7 ha incontrato una famosa artista, Fatemeh: ha 34 anni e ha l'85% del corpo paralizzato ma dipinge con i piedi e ha fatto un ritratto a CR7, che l'ha ringraziata donandole una maglietta e abbracciandola. Secondo il codice penale iraniano, il gesto dell'ex giocatore di Real Madrid, Manchester United e Juventus può essere interpretato come adulterio commesso con una persona non sposata.