Intervenuto alla Bobo Tv, "il Fenomeno", Ronaldo, ha ricordato i tempi passati e spiegato a Cassano, il quale gli faceva notare come dal proprio punto di vista avesse dato il meglio di sé con la maglia del Barcellona, che in realtà anche il periodo all'Inter non è stato da meno.



“In Spagna era più semplice giocare in quel periodo, si giocava a zona, c’era più spazio e per un velocista era più comodo. In Italia ricordo che quando giocavo contro Vierchowod, se andavo a bere l’acqua e mi giravo lo sentivo dietro di me che respirava. E come lui tutti gli altri, ne avevo sempre due addosso. Non era facile giocare in Italia”.