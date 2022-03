E' questa la notizia più importante che arriva dal ritiro dello United in vista dell'attesissimo match delle 17.30 contro i rivali cittadini del City in una sfida che vale molto per le chance di agguantare un piazzamento Champions per gli uomini di, una partita che può indirizzare pure la corsa verso il titolo per la formazione di Pep Guardiola, che ieri ha visto risalire a -3 il Liverpool. L'assenza del campione portoghese non sarà l'unica di rilievo per i Red Devils, considerando che, ma a destare sospetto e ad alimentare i rumors sono i motivi del mancato impiego di CR7, che tra l'altro avrebbe potuto disputare questa partita con l'altra maglia se non fosse stato per l'intervento decisivo di sir Alex Ferguson e il blitz di agosto per acquistarlo dalla Juve.- insieme a Cavani e Varane - nemmeno per partecipare al ritiro della vigilia. Un dettaglio particolarmente importante, quello riportato dal Manchester Evening News, cheIl tutto si aggiunge al momento di forma non eccelso della stella portoghese, che ha realizzato appena un gol in Premier League dall'inizio del 2022 (resta comunque il miglior marcatore con 15 gol in stagione) e che già a gennaio aveva saltato per un problema fisico la sfida contro l'Aston Villa. Il mistero si infittisce e, nel frattempo, tutto il peso dell'attacco nel derby ricadrà su Marcus Rashford, il cui ultimo acuto risale al 22 gennaio scorso.