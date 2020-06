Era difficile dopo la finale persa contro il Napoli non notare la rabbia di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è un giocatore abituato alle sconfitte e quando è stato inquadrato dalle telecamere la sua espressione non era per niente felice. Stizzito e nervoso Cristiano, il suo rapporto con Sarri non decolla e anche la sorella nei giorni scorsi non ha facilitato la situazione mandando una stoccata ben precisa indirizzata all'allenatore bianconero.