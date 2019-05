Attorno a Ikersi è stretto tutto il mondo del calcio. Dal Barcellona al Real Madrid, passando per i giocatori spagnoli e quelli di tutta Europa: in ogni modo, un messaggio al portiere del Porto è arrivato. Iker, colpito nel pomeriggio da un infarto e operato d'urgenza, è un volto del calcio europeo da vent'anni, e ha giocato al fianco di calciatori incredibili. Tra questi anche Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus. In una Instagram Story, CR7 ha volto dimostrare vicinanza all'amico portiere. "Molta forza amico. Spero che tu ti riprenda presto", le parole di Cristiano.