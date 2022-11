Non c'è pace per Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese è infatti alle prese con un'indisposizione di natura gastrica e sarà costretto a saltare l'amichevole di giovedì contro la Nigeria allo stadio José Alvalade di Lisbona. L'annuncio è arrivato dal ct del Portogallo Fernando Santos, in conferenza stampa. Parlando ai giornalisti, il tecnico è anche tornato sulla rumorosa intervista di CR7: "Si tratta di un'intervista molto personale, ha parlato non solo il calciatore ma anche l'uomo. Per questa bisogna considerarla con tolleranza. Comunque tutto ciò non ha a che vedere con la nazionale e i Mondiali".