Cristiano Ronaldo (foto Ansa) sta bene. O almeno lascerebbe pensare il fatto che il campione della Juventus si sia allenato regolarmente con la sua nazionale, in vista della gara di qualificazione all'Europeo contro la Lituania. Il portoghese era stato sostituito nelle ultime due partite ufficiali in bianconero dal tecnico Sarri, contro Lokomotiv Mosca e Milan, uscite dal campo contraddistinte soprattutto nell'ultima occasione da polemiche piuttosto forti legate alla reazione del giocatore.



Secondo quanto riferiscono i quotidiani portoghesi, Ronaldo ha svolto tutto il lavoro col resto dei compagni e si è mostrato allegro e sorridente. A voler dimenticare le tensioni accumulate negli ultimi giorni alla Juve e un momento di forma non all'altezza del suo nome.