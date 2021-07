Per il secondo anno consecutivo Cristiano Ronaldo conquista il titolo di Supercannoniere. Nella stagione che si è conclusa con le finali dell'Europeo e della Coppa America, il portoghese ha realizzato 46 gol in gare ufficiali, fra club e nazionale. L'anno scorso CR7 era arrivato a 48 reti. Alle sue spalle Lukaku con 42. Nella classifica di Calciomercato.com al terzo posto è arrivato Ciro Immobile con 30, seguito da Muriel con 29 e Morata con 24.











La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21.