Gentile Procuratore,



tutti fanno i conti in tasca a Cristiano Ronaldo che starà ricevendo offerte da capogiro, ma il potente Jorge Mendes a quanto potrà vendere il cartellino del suo assistito? Ci sono delle regole, dei tetti massimi oppure tutto è possibile? Cioè potrà vendere al miglior offerente? Magari a un club dell'Arabia Saudita...



Anna di Taormina





Gentile Anna,



premettendo che il calciatore si è svincolato dal Manchester United attraverso un accordo consensuale, non esiste nessun cartellino da vendere essendo il calciatore "diventato" un parametro zero! Anche nel caso in cui fossimo stati in presenza di un possibile trasferimento da un club a un altro, non sarebbe stato comunque Mendes a incassare il prezzo del cartellino, bensì la società cedente.



Ma la sua domanda non è poi così ingenua. L'Agente del portoghese, potrà, infatti ottenere un compenso - faraonico - dalla prossima società destinataria delle prestazioni sportive di Cristiano Ronaldo sotto forma di bonus (una tantum) alla firma del contratto del calciatore + altri bonus - altrettanto corposi - legati ai risultati sportivi conseguiti dal calciatore. Attenzione però: la FIFA ha intenzione di calmierare i guadagni degli Agenti a partire dal 2023 attraverso la previsione di tetti massimi ai compensi e già si annunciano battaglie legali con le Associazioni che rappresentano gli Agenti Sportivi più potenti al mondo!



Ma ora passo la palla agli amici di calciomercato.com: quanto potrà guadagnare l'Agente di Ronaldo nella prossima operazione?