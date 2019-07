Nella giornata di oggi Cristiano Ronaldo sarà a Madrid per ritirare il “Marca Leyenda”, premio di riconoscimento assegnato dalla stampa iberica ad un personaggio sportivo. L’evento avrà luogo nella sontuosa location del Teatro Regina Vittoria. Il premio rende merito al campione portoghese come l’unico giocatore in grado di conquistare in carriera Premier League, Liga e Serie A.