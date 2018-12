Dopo un martedì nerissimo, un mercoledì dello stesso colore, anche se con effetti non così nefasti.Al sorteggio degli ottavi, dove non potrà incontrare Roma e Manchester United, deve evitare Atletico Madrid, Tottenham e Liverpool, meglio se pesca Schalke 04, Ajax e Lione.La sconfitta fa male, perché arriva dopo una brutta partita dei bianconeri e anche perché è la seconda in Champions, dopo l’1-2 di Torino contro Mourinho.(“La partita più importante non è contro l’Inter ma contro lo Young Boys”),Colpa del campo, come vedremo, ma anche di un atteggiamento che non convince.Certo che una doppia giornata di Champions così triste non ce l’aspettavamo, solo il Napoli è stato battuto ed eliminato da una squadra che si è qualificata, il Liverpool. Poi il Psv (ultimo del girone) ha messo fuori l’Inter, il Viktoria (penultimo) ha battuto la Roma e lo Young Boys (ultimo) ha fatto altrettanto con la Juventus. Che giornataccia.Certo, è un’ala, un attaccante, e quando deve difendere non gli si può chiedere di fare il Chiellini. Però, in quell’occasione, la combina grossa: ha la palla dentro la sua area, spostato sulla destra, è senza pressione, senza avversario, e la gira, alzandola, verso sinistra ma sempre in area, Alex Sandro deve stopparla,cerca di portargliela via, lo juventino lo abbraccia e poi lo butta giù. Rigore, tiro di Hoarau, Szczesny va dalla parte giusta, tocca la palla che sbatte sul palo e va dentro.Siamo alla mezz’ora e se la Juve non ha ancora segnato è per gli strani errori e le stranissime incertezze di Ronaldo in zona-gol. La prima su assist di Douglas Costa (respinta sulla linea di Camara), la seconda con un diagonale uscito di poco, la terza, quella più clamorosa, dopo un cross del suo amico Bernardeschi.. Dopo i tre gol falliti da CR7, c’è una quarta occasione (combinazione Mandzukic-Douglas Costa) che precede la rete degli svizzeri.Cuadrado fa il terzino destro, Douglas Costa l’esterno davanti a lui, Bernardeschi l’esterno sinistro e in attacco, accanto a Ronaldo gioca Mandzukic che, da ala, ha fatto in passato una stagione straordinaria.L’Uefa, sempre così attenta alla regolarità dei suoi tornei, dovrebbe intervenire: un conto è giocare sull’erba, un conto sull’artificiale. I tornei di tennis si giocano tutti sullo stesso terreno: o artificiale, o terra rossa, o erba. Non si può cambiare. Certo, si sapeva prima, ma l’abitudine a questo tipo di campo conta, eccome. Non si controlla la palla allo stesso modo, non si prevede il rimbalzo come sul prato.. Forse non è un caso se Cuadrado si fa male dopo 20 minuti, esce per un problema al ginocchio sinistro e viene sostituito da Alex Sandro.Lo Young Boys non vuole lasciare la Champions senza un ricordo e dà fondo a ogni sua risorsa, compresa una dose abbondante di aggressività.Per fortuna della Juve, le notizie che arrivano da Valencia, la rassicurano: anche il Manchester sta perdendo e il primo posto nel girone è salvo.I campioni d’Italia cercano di riprendere la partita, ma lo sforzo prolungato li espone al contropiede dello Young Boys e su uno di questi i campioni di Svizzera chiudono la contesa. Attacco micidiale di Ngamaleu, palla precisa per Hoarau,pizzica l’angolo dove Szczesny non può arrivare. E’ una Juve confusa, incerta, titubante. Ronaldo non si vede più, Douglas Costa gioca una partita tutta sua, Bernardeschi sbaglia passaggi e lanci. Allegri, che ha già messo Emre Can al posto di Pjanic, prova con Dybala al posto di De Sciglio.con un sinistro dal limite dell’area. Mancano 10', la rete dell’argentino dà la spinta alla Juve per un finale d’attacco. CR7 torna sulla scena per un palo colpito di testa. Dybala segna un altro gol stupendo, un sinistro da fuori area che si infila all’incrocio dei pali.: è sulla traiettoria della botta di Dybala, in posizione di fuorigioco attivo. Il guardalinee se ne accorge e annulla la rete. E’ la beffa finale.p.t. 30' rig. Hoarau (Y); s.t. 23' Hoarau (Y), 35' Dybala (J): s.t. 23' Ngamaleu (Y), 35' Ronaldo (J): Wolfili; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Sow (46' s.t. Wuetrich), Lauper, Aebischer; Ngamaleu (40' s.t. Schick), Hoarau, Fassnacht (35' s.t. Bertone). A disp. All. Seoane.Szczesny; Cuadrado (23' p.t. Alex Sandro), Bonucci, Rugani, De Sciglio (28' s.t. Dybala); Douglas Costa, Bentancur, Pjanic (20' s.t. Emre Can), Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.: s.t. 17' Camara (Y), 19' Bernardeschi (J), 27' Garcia (Y), 38' Woelfli (Y)