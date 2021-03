Royston Drenthe, ex esterno del Real Madrid, parla a El Chiringuito del suo passato madridista: "Sergio Ramos, durante gli allenamenti, imitava il modo di calciare le punizioni di Cristiano Ronaldo. Quando CR7 è arrivato a Madrid, però, non lo ha più fatto. Ronaldo era impressionante: si allenava a un livello mai visto prima, era professionale, un vero esempio. Curava il corpo in modo maniacale".