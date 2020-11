Cristiano Ronaldo sì, Federico Chiesa no. CR7, uscito nella sfida con la Lazio per una distorsione alla caviglia destra, risponderà alla convocazione del Portogallo: sarà lo staff medico lusitano a decidere se tenerlo in ritiro o rispedirlo a casa. Non farà parte del gruppo azzurro l'ex giocatore della Fiorentina, che ha saltato l'impegno con i biancocelesti per un problema alla coscia.