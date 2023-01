Cristiano Ronaldo ha vinto cinque volte il Pallone d’Oro in carriera. Il portoghese ha conquistato il trofeo con il Manchester United (nel 2008) e poi quattro volte con il Real Madrid (2013, 2014, 2016 e 2017). Come riportato dal Mirror, l’attaccante ha poi chiesto una replica dell’edizione 2013 per uno scopo benefico: Ronaldo ha così venduto la riproduzione del premio, mettendolo all’asta attraverso la fondazione "Make A Wish" per aiutare bambini con gravi malattie. Il trofeo è stato acquistato da Idan Ofer, uno degli uomini più ricchi di Israele, per 600mila euro. Si tratta di una vendita effettuata nel 2017, i cui dettagli sono venuti fuori soltanto adesso.