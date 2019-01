", così Cristiano Ronaldo ha esultato tramite i propri account social ufficiali dopo la vittoria dei bianconeri contro la Lazio, siglata proprio da un suo calcio di rigore. La foto del fenomeno portoghese dal dischetto è allegata al messaggio per i suoi tifosi, che ieri hanno potuto festeggiare il gol numero 15 di CR7 in 21 presenze in Serie A.