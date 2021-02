. Contro il Crotone, solo considerando quelle clamorose, poteva pure raddoppiare o addirittura triplicare il bottino.a 8 punti in meno della capolista nerazzurra pur avendo la possibilità di ridurre la distanza nel caso in cui vincesse il recupero con il Napoli.Le reti segnate al Crotone permettono infatti a Cristiano Ronaldo di allungare la lista delle sue vittime all'interno dei cinque principali campionati europei.può essere quella la squadra numero 79 da punire per il fuoriclasse portoghese, che così potrebbe quindi condividere il trono con Ibra.infatti, dopo il recente allungo del gigante belga. La prima rete è servita per l'aggancio, la seconda per il controsorpasso, se non si fosse letteralmente mangiato almeno altre tre o quattro occasioni ecco che Ronaldo sarebbe riuscito a mettere una seria ipoteca sul titolo di capocannoniere di questo campionato.