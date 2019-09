Intervistato da Marca, l'attaccante del Siviglia Rony Lopes ha parlato del suo trasferimento in Spagna: “Ricordo perfettamente quando Monchi mi ha chiamato e mi ha detto che dovevo andare a Siviglia. Sono stato felicissimo perché era quello che volevo. Ero orgoglioso dello sforzo che una delle società spagnole più importanti stava facendo per me. Se il costo del cartellino mi mette pressione? Questa la crea già il fatto di trovarmi in questo club e significa che hanno scommesso sulle mie qualità”.