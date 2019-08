La chiesa anglicana critica Wayne Rooney. A gennaio l'attaccante inglese lascerà il club statunitense del DC United per tornare in patria come allenatore-giocatore del Derby County, che gli verserà 99 mila euro a settimana. Parte del suo stipendio sarà pagato dalla società di scommesse 32Red, che sponsorizza la squadra con quasi 8 milioni di sterline a stagione. Inoltre Rooney indosserà la maglia numero 32.

Il vescovo inglese Alan Smith ha commentato amaramente: "Rooney dovrebbe pensare agli interessi dei suoi giovani tifosi piuttosto che al conto in banca".