Wayne Rooney appende la scarpette al chiudo, chiudendo una carriera leggendaria. Il management del Derby County gli ha rinnovato la fiducia come tecnico della prima squadra per i prossimi due anni e mezzo. A seguito di questa decisione, l'ex attaccante Manchester United - che svolgeva il doppio incarico di giocatore e allenatore - ha deciso di porre fine alla sua carriera agonistica. Carriera che si chiude con questi numeri: 763 partite con i club (Everton, Manchester United, ancora Everton, DC United, Derby County) e 313 gol; 120 match in nazionale e 53 reti. Nel palmares di Rooney ci sono: 5 Premier League, 1 FA Cup, 4 Coppe di Lega inglese, 6 Community Shield, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Europa League.