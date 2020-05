Wayne Rooney, attaccante del Derby County, ex Manchester United, parla di Ravel Morrison e Paul Pogba, entrambi passati dalle giovanili dei Red Devils: “Ravel Morrison è la dimostrazione che nel calcio non si può sfuggire alle linee guida che ogni giocatore professionista deve rispettare. Era più forte di Pogba, e anche di tanto. Aveva tutte le carte in regola per diventare un grande. E Sir Alex Ferguson lo diceva sempre: la cosa più difficile è lavorare sodo, se riesci a farlo avrai successo in qualsiasi lavoro” le sue parole al Mirror.