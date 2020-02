Esattamente 9 anni fa Wayne Rooney segnava quello che è stato votato il gol più bello della storia della Premier League, facendo vincere al Manchester United il derby. pic.twitter.com/J2oUkg4BSN — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) February 12, 2020

. E felice, come un bambino. Perché gol del genere sogni di farli sin da quando hai iniziato a fantasticare con un pallone tra i piedi. Ed è così che, sull', in un derby con il, nel Teatro dei Sogni, Old Trafford, Waynetrasforma un cross come tanti altri diin una magia destinata a restare nella storia.Raccogliere un pallone debole e impreciso e trasformarlo in una rovesciata sotto l'incrocio dei pali:(votato dai tifosi). Più bello dicontro il, più bello dicontro lo, più bello di tutti. Rooney che si libra in aria, Hart costretto a guardare, primo testimone di un gol storico, tutto in slow motion. E tutto bellissimo.