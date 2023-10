Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! — Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023

torna in patria. Dopo aver lasciato la panchina del DC United negli Stati Uniti, l'ex attaccante inglese. L'annuncio è arrivato dallo stesso club inglese (sesto in classifica nel campionato di seconda divisione), con cui Rooney ha firmato unoltre a Carl Robinson e a Pete Shuttleworth.Ecco le prime parole di Rooney: "Sono felice, è emozionante far parte di un club con un progetto così ambizioso. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare. In squadra ci sono alcuni giovani interessanti, vogliamo costruire una mentalità vincente".