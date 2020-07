No, non parliamo di noi comuni mortali. Noi che siamo gli stessi che venti anni fa eravamo sulle gradinate del nostro “Manuel Ferreira” ad incitare e sostenere i nostri ragazzi e che oggi hanno figli, tempie grigie, un po’ di pancetta, tanti capelli in meno e alle spalle anni di lavoro in fabbrica, nei campi o in ufficio.Noi siamo ancora qui anche se per noi il tempo è passato eccome. Per chi sembra invece che il tempo si sia fermato è qualcuno che se n’era andato tanto tempo fa quando era ancora un ragazzino e che qua è tornato … anche se sono passati quasi 20 anni. E’ identico a quando se ne andò.. Non ci volle molto a capire che uno così, da queste parti, nasce una volta ogni cento anni.diceva qualcuno dei pochissimi rimasti che avevano visto in azione la gloria assoluta del calcio del nostro paese.. Luis Cubilla, il nostro allenatore all’epoca, lo aggregò alla prima squadra dopo averlo visto giocare una partita nelle giovanili. “Non potevo credere ai miei occhi” racconterà sempre di quel giorno il grande ex-attaccante uruguaiano.e una maturità in campo di uno del doppio della sua età.Così decisi di tornarlo a vedere la settimana successiva … giocò ancora meglio di quella precedente !” queste le parole di Cubilla. In Patria all’epoca non c’era nessuno che riuscisse a tenerci testa. Il nostro ragazzino non segnava solo nel nostro campionato.. Quel ragazzino alto e magro al centro dell’attacco faceva già la differenza. Faceva gol e li faceva fare ai compagni con le sue sponde aeree o con i suoi passaggi filtranti. Sapevamo tutti benissimo che era solo una questione di tempo prima che ce lo portassero via.In realtà pensavamo che sarebbe stata una squadra brasiliana o messicana ad acquistarlo. In fondo sono gli unici due campionati del nostro continente con un po’ di denaro da spendere. Poi un giorno il nostro Presidente Osvaldo Dominguez Dibb ci disse cheil dispiacere di perdere il nostro più forte giocatore lasciò posto alla gioia di sapere che un ragazzo del posto, cresciuto nelle giovanili del club, avrebbe coronato il sogno di giocare con il club probabilmente più famoso del pianeta.. Fu un giorno di lacrime e di gioia ma ci pensò lui stesso a regalarci il messaggio più bello. “” disse quel giorno il nostro numero 9 al momento del commiato. Fummo in tanti a pensare che forse quella era solo la classica frase di rito, quella con cui ringraziare e al tempo stesso illudere i propri tifosi....Lui è lo stesso di allora. Stesso fisico, stesso stile, stesso sorriso … Ve l’ho detto all’inizio.. Si gioca la quinta di campionato. Avversario al “Manuel Ferreira” è il Deportivo Capiatà. Roque Santa Cruz, ancora a corto di preparazione, si accomoda in panchina.Dopo neppure tre minuti dal suo ingresso serve un “cioccolatino” al compagno Benitez per il gol del tre a zero … prima dio. Nella sua prima stagione però “Baby gol” come veniva chiamato ad inizio carriera, non fa nulla di realmente trascendentale. Cinque reti e un assist in sedici partite di campionato non sono esattamente una statistica esaltante. Anche il campionato nazionale sfugge all’Olimpia, per un solo punto a vantaggio del Guarani.. Il suo contratto è di un anno e sono in molti a pensare che a 36 anni la scelta più dignitosa e coerente sia quella di dire basta. Ci sono due “però”: il primo, e più importante, è che il Presidente dell’Olimpia Marco Trovato annuncia a stampa, staff e tifosi senza mezzi termini cheMusica per le orecchie del longilineo attaccante che fece innamorare i tifosi di Bayern Monaco, Blackburn Rovers e Malaga e che di smettere di giocare a calcio non ci pensa neppure. La successiva stagione sarà invece addirittura peggiore.Trentadue partite all’attivo e solo quattro reti e con il team che naviga in posizioni di classifica non consone alla storia del Club. Marco Trovato spiazza ancora tutti quanti.per tutti i giovani del club e queste cose sono valori assoluti per l’Olimpia de Asuncion”. Sembra una frase “fuori dal tempo” in un mondo, quello del calcio, dove vincere è ormai l’unica cosa che conti. L’unico cambio importante è quello dell’allenatore. Arriva l’argentino Daniel Granero (che era sulla panchina del Guarani campione due stagioni prima) e tra lui e Roque Santa Cruz scocca la classica “scintilla”. Roque torna a fare il centravanti puro. Niente sponde, niente rientri sulla trequarti per portare fuori zona i difensori avversari, niente più guerre sui palloni alti o giocando spalle alla porta per “sgonfiare” palloni per i compagni.. Con un solo compito, quello più difficile nel calcio: buttarla dentro.del calcio paraguaiano vincendo sia il torneo di “Apertura” che il “Clausura”. Con questi risultati si può tornare all’assalto della Copa Libertadores, il vero termine di paragone della forza di un club. Canto del cigno ?L’Olimpia si piazza al secondo posto nel suo girone di Copa Libertardores conquistando un posto nelle sedici migliori squadre del continente., l’Apertura del 2019 e, a pari merito del suo compagno di squadra, il talentuoso William Mendieta. Quando inizia il “Clausura” nonostante l’Olimpia continui a mantenere le posizioni di vertice Roque Santa Cruz fatica ad esprimersi ai suoi livelli. Arriva anche un infortunio dopo soli tre minuti di gioco contro il Deportivo Santani alla settima giornata. Nelle due partite successive l’Olimpia segna dieci reti senza il suo bomber principe. Rientra, segna contro il Sol de America dopo un mese esatto passato ai box ma arrivano altri guai muscolari e la forma che stenta ad arrivare. Quando arriva il “Superclasico” con il Cerro Porteño sono passati due mesi dall’ultimo gol di Roque Santa Cruz.. Nelle quattro partite rimanenti segna altre sette reti che permettono al “Decano” di conquistare il quarto titolo consecutivo.. Sette reti nelle prime sette partite di campionato prima che il Covid-19 arrivasse a fermare anche il campionato paraguaiano. Ci sono addirittura voci che vedono un rinato interesse nei confronti dell’aitante bomber di Asuncion da parte di team Arabi, Cinesi o Statunitensi. Sforzo inutile., dove tutto era cominciato quasi 25 anni fa. … anche perché l’elisir dell’eterna giovinezza per Roque Santa Cruz è qui, in Paraguay, in mezzo ai tifosi che lo hanno amato fin dal primo momento e che hanno pazientemente atteso il suo ritorno., vice-presidente, sono ad Asuncion nella villa dell’eccentrico presidente dell’Olimpia Osvaldo Dominguez Dibb, uno che stipulava i contratti con i calciatori tenendo in bella mostra una pistola sulla scrivania del suo ufficio.arriva ad un punto morto. Sembra che il Presidente, venuto a conoscenza dell’interesse del Real Madrid per il suo giovane gioiello, voglia “tirare” ulteriormente sul prezzo. Nella stanza ci sono circa 25 persone tra consiglieri del Presidente e dirigenti del Club.. Sono già in strada e stanno per salire sul taxi che li riporterà all’aeroporto quando un emissario li rincorre, li ferma e comunica loro che Dibb ha accettato l’offerta del Club bavarese. “Da dove siano sbucati dobbiamo ancora capirlo. E’ stata la trattativa più folle della mia carriera !” ricorderà ad ogni occasione Uli Hoeness. Al Bayern, anche per colpa di tanti infortuni, solo raramente Santa Cruz riesce a mostrare con continuità la sua indubbia bravura. Ma tutti riconoscono all’attaccante paraguaiano non solo una grande qualità calcistica ma anche e soprattutto grandi doti umane. Claudio Pizarro, l’attaccante peruviano arrivato al Bayern nella stagione 2001-2002, non ha mai nascosto l’ammirazione per Santa Cruz. “Quando arrivai al Club c’erano già Giovane Elber, Carsten Jancker e Aleksander Zickler e Santa Cruz vide ridursi ulteriormente le sue chance da titolare. Eppure ogni volta che avevamo l’opportunità di giocare insieme ha sempre giocato in maniera totalmente altruistica, pensando sempre alla squadra e mai al suo tornaconto individuale. Nel mondo del calcio, credetemi, non è una cosa frequente” ricorda con ammirazione Pizarro.. Le offerte per il centravanti paraguaiano non mancano nonostante i dubbi sulla sua predisposizione agli infortuni che lo ha pesantemente condizionato nelle ultime stagioni. Ci sono anche offerte dall’Italia ma le due squadre più determinate nella lotta per l’ariete nato ad Asuncion nell’agosto del 1981 sono il Betis Siviglia e il Blackburn Rovers. La richiesta economica dei tedeschi però spaventa gli spagnoli e così èper l’aitante attaccante paraguaiano, finalmente libero dai suoi sempre più ricorrenti problemi fisici. Segnerà 23 reti in 43 incontri ufficiali. Dal punto di vista realizzativo la sua migliore stagione … prima della eccezionale ultima stagione con l’Olimpia chiusa con 28 reti in 41 incontri. Del suo periodo al Balckburn è degno di nota il ricordo di Robbie Savage, il biondo centrocampista gallese suo compagno di squadra all’epoca.. Spalle larghe, tirato e muscoloso. Nella prima partitella si prese letteralmente gioco di Chris Samba, il nostro gigantesco difensore. Potente, veloce, tecnico. Ed era pure bello !Due anni dopo, nell’estate del 2009 e nonostante i quattro anni di contratto firmati con il Blackburn nell’estate precedente, per Santa Cruz arriva “l’offerta”, quella che ti cambia la vita, quella a cui è impossibile dire di no.. A volerlo è sempre lui, Mark Hughes diventato nel frattempo manager del Manchester City. La competizione per il posto di prima punta con Emmanuel Adebayor è serrato ma quando sembra che Santa Cruz riesca finalmente a trovare un po’ di spazio il suo mentore Mark Hughes viene esonerato.Sulla estrema professionalità di Santa Cruz tutti coloro che lo hanno conosciuto sono concordi. C’è però un brutto episodio che lo coinvolse alcuni anni fa.i dopo neppure mezzora di gioco., la squadra dove militava Santa Cruz all’epoca. Chilavert dichiarò infatti che Rummenigge si presentò all’hotel dov’erano alloggiati i calciatori paraguaiani chiedendo espressamente a Santa Cruz di non giocare quell’incontro che lo avrebbe messo di fronte a tanti compagni di squadra.ma venne immediatamente e con foga fatta a pezzi da tutti i compagni di squadra di Santa Cruz. Francisco Arce arrivò perfino a definire Chilavert “Uno che proprio non ce la fa di quando in quando a non dire stupidate” difendendo strenuamente la professionalità e l’etica del compagno di squadra Santa Cruz. Roque Santa Cruz, con il suo solito aplomb, si limitò a definirsi, nonostante la solita sequela di infortuni gli abbia tolto la continuità desiderata, Roque Santa Cruz ha lasciato un eccellente ricordo. In particolare per quello che accade il 22 dicembre del 2012.. Dopo un primo tempo dominato dai “Blancos” incapaci però di aprire le marcature ad inizio ripresa è il Malaga che si porta in vantaggio con un gol del giovanissimo e talentuso Isco. La reazione del Real è veemente e anche un po’ fortunata. Il pareggio arriva grazie ad una sfortunata deviazione di Sergio Sanchez, difensore del Malaga. A quel punto la partita sembra nelle mani delle “Merengues”. Prima Ozil e poi Benzema falliscono il gol del vantaggio.che incendia il La Rosaleda. Inutile il gol nel finale di Karim Benzema per il Madrid.. “Era il mio sogno da bambino. Giocare per il mio paese. Non mi interessava giocare per il Real Madrid, il Barcellona o la Juventus come sognavano molti miei coetanei. Il mio sogno era la Nazionale” ha sempre ricordato ad ogni opportunità. Tre mondiali disputati, l’ultimo nei quali, quello del 2010, chiuso tra le prime otto squadre della manifestazione. Un secondo posto nella Copa America del 2011 (sconfitta in finale contro l’Uruguay) e un quarto posto nell’edizione del 2015. Il record di gol segnati (32) e tra questi quello della decisiva vittoria per una rete a zero contro l’Argentina durante le qualificazioni per il Mondiale di Germania del 2006. E’ il 3 settembre del 2005 quando una rete di Roque Santa Cruz determina la prima vittoria in competizioni ufficiali del Paraguay nei confronti dell’Albiceleste. I