Rosa Milan 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva

Come le migliori coppe d'attacco Massimiliano Allegri e Igli Tare stanno costruendo il nuovo Milan in totale sinergia. Il tecnico livornese è tornato sulla panchina rossonera dopo più di una decade con motivazioni straordinarie e idee chiare per far tornare il club a una credibilità persa nell'ultima stagione. L'obiettivo è quello di tornare a competere per il titolo, essere ambiziosi, creare un gruppo coeso dove sono appunto le motivazioni a farla da padroni. La cessione di Reiijnders rappresenta un duro colpo per una tifoseria che aveva amato tanto il centrocampista olandese ma allo stesso tempo segna un nuovo inizio: il Milan ora può investire, e tanto, sul mercato in entrata.

La nuova linea portata del Milan sul mercato è chiara: si vende solo alle proprie condizioni senza concedere sconti a nessuno. Nemmeno a club amici come il Chelsea che aveva offerto 15 milioni per acquistare Maignan: Fulrani ha detto no senza pensare troppo al rischio di perdere il portiere francese a zero tra 12 mesi. Ora Allegri ha l'obiettivo, ambizioso, di conquistare Mike e farlo sentire importante per il suo nuovo progetto tecnico.- L'esperienza di Walker al Milan è durata meno di un battito di ciglia, il terzino inglese non è stato riscattato e torna quindi al Manchester City. Saluta la truppa anche Florenzi per fine contratto e potrebbe farlo presto anche Theo Hernandez che è stato messo sul mercato e non ci sono margini per un ripensamento. Del reparto difensivo sono solo tre i giocatori sicuri di restare in rossonero: Gabbia, Pavlovic e Jimenez. Emerson Royal vorrebbe rimanere ma ha richieste in Spagna,

Dalla cessione di Reiijnders al Manchester City il Milan incasserà una cifra vicina ai 70 milioni dei quali almeno la metà verranno reinvestiti sul mercato.e Bondo sono confermati mentre Loftus-Cheek è sulla lista dei cedibili e può raggiungere il suo mentore Sarri alla Lazio. Tornando dai prestiti Bennacer e Adli ma potrebbero non disfare le valigie: entrambi non rientrano nei programmi societari. Discorso diverso per Saelemaekers che torna dal prestito alla Roma per restare, può diventare un giocatore importante per Allegri. In sospeso Pobega perchè il Bologna non ha ancora deciso se riscattarlo o meno.è rientrato alla base dopo i sei mesi al Monza ma andrà via nuovamente a titolo temporaneo. In entrata il Milan lavora su 5 obietivi:

- Il reparto offensivo rossonero sarà completamente rivoluzionatonon sono stati confermati e hanno già salutato quelli che sono ormai gli ex compagni. Medesimo discorso valido per la grande delusione Joao Felix che è tornato al Chelsea. A Jovic, salvo ripensamenti, non verrà rinnovato il contratto in scadenza a luglio nonostante l'ottimo finale di stagione. Sulla lista dei partenti ci sono Chukwueze e Okafor (rientrato dal prestito al Napoli). Andranno ancora una volta via in prestito sia Colombo che Lazetic. Nonostante i rumours viaggiano a gonfie vele verso la conferma