Véliz e il Tottenham, prove d’intesa. Gli Spurs sono entrato prepotentemente nella corsa al gioiello argentino del Rosario Central. Classe 2003, attaccante centrale che tanto bene aveva fatto anche negli ultimi mondiali under 20, Alejo è seguito con grande attenzione da tanti club ma ora- Il Tottenham ha presentato. Un dettaglio che avvicina sempre di più Véliz al trasferimento è l’apertura degli Spurs a lasciare il ragazzo in prestito al Rosario Central fino a gennaio.- Il Milan conosce a memoria Veliz che rimane un pallino di Moncada. Ma il club rossonero non è andato oltre un confronto conoscitivo con l’agente, nei mesi scorsi, perché oggi non ha in programma una missione per acquistare un nuovo numero 9.