, la modella che secondo gli ultimi pettegolezzi sarebbe l'ultima conquista dell'attaccante francese del Psg, ha voluto pubblicare alcune parole molto dure sul proprio profilo Instagram:"Non ho l'abitudine di rispondere a pettegolezzi o a gossip, ma c'è ovviamente una linea da non oltrepassare. Nelle ultime settimane si sono diffuse bugie su di me che stanno causando gravi danni alla mia famiglia, al mio entourage e a me stessa. Il 2023 è iniziato per me nell'odio e nel cyberbullismo, questa situazione è la triste immagine di ciò che la nostra società è diventata.. La verità non può in alcun modo venire da un estraneo malintenzionato che non sa nulla della mia vita privata e che per di più si nasconde dietro uno schermo. La cosa più dispregiativa è il fatto che alcune persone possano credere e alimentare tutte queste sciocchezze. Non c'è alcuna prova di tutto ciò che è stato rivendicato contro di me, è tutto un tessuto di menzogne che rendono un cattivo servizio alla mia immagine e reputazione. In un mondo in cui ottenere visualizzazioni, clic e Mi piace è tutto ciò che conta, a volte dimentichiamo che siamo solo esseri umani e cheCosì mi si è presentata l'urgenza di parlare, perché se stiamo in silenzio e permettiamo a tutti di dire quello che vogliono, potremmo pensare che questo sia normale. Purtroppo ci sono ancora oggi molte persone che subiscono attacchi ingiustificati e questo mi rattrista molto".