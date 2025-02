Rosella Sensi: "Delusa dalle parole di Moratti. Mio padre non ha mai pensato di vendere Totti"

L'intervista rilasciata al Corriere della Sera dain cui ha parlato a 30 anni dall'anniversario dell'acquisto, hanno portato subito alla reazione di, figlia di Franco e storico presidente della Roma. In un passaggio dell'intervista, infatti, l'ex-patron dell'Inter ha raccontato un retroscena di mercato in cui, a suo dire, il patron giallorosso con il club in piena crisi economica avrebbe proposto addirittura Francesco Totti ai nerazzurri.

Attraverso il proprio profilo Instagram,si è detta innanzitutto ampiamentesottolineando come, altre volte, Totti sia stato negato a club interessati come, ad esempio, il Real Madrid di Florentino Perez: "Sono rimasta sorpresa e delusa stamattina. Mi dispiace leggere le parole di Massimo Moratti al Corriere della Sera in cui parla di una Roma disperata che aveva offerto Totti all’Inter.Basterebbe chiedere al presidente e amico Florentino Perez che ha capito da subito come non ci fosse la minima possibilità di aprire una trattativa per portarlo a Madrid".