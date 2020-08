Una strana coincidenza. Era il 17 agosto, del 2008, quando moriva uno dei presidenti più importanti della storia della Roma, Franco Sensi; sempre il 17 agosto, oggi, il club giallorosso è pronto a vivere la sua ennesima svolta societaria, col passaggio dalle mani di James Pallotta a Dan Friedkin. Ne ha parlato a Il Messaggero l'ex presidentessa Rosella Sensi: "Tanto diverso da quando andai via io: il paragone non esiste, proprio per il coinvolgimento e l’attaccamento mio e di chi ha lavorato con me e con mio papà. Scelta dolorosa, ma obbligata. Non avrei potuto comportarmi in altro modo. Lo devi fare e basta. Ma è come se mi avessero strappato un pezzo di cuore. E ogni volta che ne parlo, ho davanti l’immagine di Francesco Totti. Andai a salutarlo di persona al Coni quel giorno dell’addio alla Roma che lui non avrebbe mai voluto vivere. Io ho capito subito che cosa ha provato, essendoci passata. La Roma è stata la nostra famiglia. La mia e la sua".



Sull'avvento di Friedkin: "Ci tengo a dire che mai mi sarei immaginata di non vedere vincere la Roma in questi 9 anni. Ho capito, invece, quale è l’intenzione del nuovo presidente. Ha già garantito la sua presenza, almeno questo avrebbe assicurato. E vedrete che farà la differenza. Da imprenditore, preferisce seguire direttamente il club. Dal vivo. Da tifosa questa partecipazione mi riempie di gioia. E sento che c’è nuovo entusiasmo".