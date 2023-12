Il 18 dicembre 1971 nasceva Rosella, ex Presidente dell’AS Roma, e in occasione del suo cinquantaduesimo compleanno è intervenuta ai microfoni di Radio Radio. “Penso di essere stata chiara nell’esprimere quello che penso, Mourinho ci da un valore aggiunto, lui si è unito nei sentimenti sia di gioia che di dolore con la società, è bene che ci sia lui, ho una grande stima per questo allenatore e sono contenta che sia con noi”.“Avrebbe parlato con l’allenatore, papà ha esonerato solo Carlos Bianchi e bisogna sempre valutare il valore di un professionista, ricordo tutte le dichiarazioni in cui Mourinho ci ha difeso, lui si è espresso anche dopo la finale di Budapest. A Roma ricordiamo solo i momenti negativi e non quelli positivi”PUBBLICITÀA prescindere dal risultato finale, ti convince Mourinho? “Si è infortunato Dybala, ed era espulso Lukaku, ma è sempre colpa di Mourinho? Bisogna stare vicino alla squadra a prescindere”“Credo che l’attuale proprietà e non la precedente che è stata distruttiva e questo allenatore ci stiano restituendo un’identità che avevamo perso”“La mia comunicazione. Abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere tanto, ma alcuni momenti siamo stati abbandonati”.