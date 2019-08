Ai microfoni di Radio Sportiva, Delio Rossi ha così parlato in vista del prossimo campionato: "Quest'anno c'è il ritorno preponderante dell'Inter, che sta cercando di avvicinarsi a Napoli e Juventus, anche se quest'ultima è ancora leggermente avanti. L'Atalanta si può ripetere, ma avendo la Champions sarà meno una sorpresa. D'estate, però, si rischia di prendere lucciole per lanterne, perché i risultati dipendono dalla rosa che hai subito a disposizione e dalla preparazione. Secondo me il calcio estivo lascia il tempo che trova".



ICARDI - "A Icardi dico di resettare e di pensare a giocare a calcio, perché il giudice deve essere sempre il campo. Puoi essere bravissimo a parlare o sui social, ma è sempre il campo il giudice supremo. Il ragazzo che ho lanciato io in Serie A è un giocatore completamente diverso da questo: era meno sbarazzino più e libero di testa, ora più maturo e più goleador. Prima forse aiutava di più la squadra".