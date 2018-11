Giuseppe Rossi, attaccante ex Parma, Villarreal, Fiorentina e Genoa, si sta allenando con i New York Red Bulls. A ProSoccerUsa.com ha parlato di un suo possibile futuro in MLS: “Sono fermo da più di quanto mi aspettassi e ho chiesto di potermi allenare con la squadra di Armas così da poter giocare e divertirmi con questi ragazzi che stanno facendo un’annata straordinaria. Sono una grande squadra, si meritano quello che stanno raccogliendo e spero possano vincere la MLS Cup”.





SUL FUTURO - “Lascio ogni porta aperta. Tornare a casa e giocare qui sarebbe qualcosa di pazzesco perché ho questa area del New Jersey nel sangue. Mi piacerebbe fare parte della cultura calcistica di questa zona, che sia NJ o NY. Mi piacerebbe sedere e parlarne