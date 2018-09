Nuove parole, nuovo post su, nuova fotografia per, la sorella di, stella dellaespulsa contro ilin. Questo il suo messaggio pubblicato: "Ci sono cose che non capirò mai, non è normale difendere ciò in cui credo? Mio fratello? Lo difendo, discuto, è ridicolo che troviate anormale che difenda mio fratello, sì che lo difendo, così come si deve fare. Molto spesso lo faccio in privato ma oggi mi sento di farlo in pubblico perché l’ingiustizia che ha subito è stata pubblica. Molti, in questo mondo, non sanno cos’è l’amore, ma mi batterò contro quelli che fanno del male al mio.".- Continua, poi Katia Aveiro: "Griderò ad alta voce quello che sento nell’anima (nessuno è obbligato a vedere o ad ascoltare), siete d’accordo o no? Poco me ne importa, lui è tutta la mia vita, sono nata dalla stessa madre e dallo stesso padre, fa male così, fa male l’ingiustizia, e sono preoccupata per un professionista, per un uomo che rispetta il calcio come pochi,E’ vergognoso chiedermi di non provare quello che provo (io e migliaia di fratelli anche non di sangue ma che sentono ugualmente la stessa ingiustizia). Difenderò fino alla fine dei miei giorni lui e le persone a me care, abbiamo già pianto e a tutti ha fatto male e quindi mi lamento.. Il mio guerriero, il mio combattente, il mio esempio di fratello, figlio, padre e amico ……. rispetto per chi lavora, rispetto per il calcio, rispetto per il professionista … Firmato la sorella più orgogliosa del mondo”.