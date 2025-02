Rosso a Tomori in Empoli-Milan, l'AIA: "Limite del protocollo Var. Cacace era da giallo, corretto non intervenire"

Getty Images

EMPOLI-MILAN: GLI EPISODI DA MOVIOLA

Ilha vinto ad, ma la partita del Castellani si è presa gli onori della cronaca anche per le tante polemiche che hanno accompagnato la direzione di gara dell'arbitroe della coppia alNel mirino della critica tre episodi. Il mancato cartellino aper il brutto intervento sunonostante analisi del VAR, ma in particolare l'espulsione di: il secondo cartellino giallo è arrivato per fallo su Lorenzo Colombo, ma l'attaccante dei toscani partiva in posizione irregolare; trattandosi tuttavia di secondo giallo e non di rosso diretto, da protocollo il VAR non è potuto intervenire per cancellare la decisione di campo. Terzo e ultimo episodio il rosso pere il giallo perdopo on field review.

L'ESPULSIONE DI TOMORI

- Nel corso della puntata di "Open Var" su DAZN,del CAN (Commissione Arbitro Nazionale, Organo Tecnico dell'AIA, alla quale competono le designazioni di arbitri ed assistenti per le gare dei campionati) ha commentato gli episodi più contestati del weekend e si è soffermato proprio sui casi di Empoli-Milan.- Questo l'audio tra arbitro e VAR sull'episodio Cacace-Walker. "Mi controlli come è intervenuto? Perché per me è un tocco minimo", chiede Pairetto. Serra e Chiffi al VAR: "Non c'è grande intensità, però... In velocità normale è brutto. Cacace lascia la gamba. Il difensore continua a scivolare però non è mai piantato a terra... Check completato".

Il commento di Di Liberatore: "Qui ovviamente partiamo dalla fine. Corretto non intervenire dal punto di vista VAR perché manca l'intensità. Pertanto è corretto non intervenire per la revisione. Il giallo sarebbe stato giusto".- Di Liberatore poi spiega cosa è successo sull'espulsione di Tomori: "Il VAR non è potuto intervenire perché è fuori protocollo. In caso di rosso diretto era opportuna revisione VAR, ma trattandosi di doppia ammonizione il VAR era tagliato fuori. Se l'arbitro avesse sbagliato ed estratto il rosso, sarebbe stato richiamato. Per quanto riguarda il fuorigioco, trattandosi di poco, è una fattispecie complessa per l'assistente. Però è stato bravo in corso d'opera lo stesso assistente nel collaborare legittimamente con l'arbitro".

Interviene: "Il regolamento è da rivedere secondo me. Va bene non intervenire su ogni giallo, ma se come in questo caso determina un'espulsione è da rivedere". Gli fa eco: "Questo caso fa casistica, è da portare. Il regolamento lo fa l'Ifab, questa è una situazione da portare all'attenzione per capire come risolverla. E' troppo punitiva per il giocatore che fa il fallo". Di Liberatore: "Ogni anno c'è una discussione per cercare di migliorare step by step per migliorare".