L'ex giocatore Jerome Rothen ha parlato a RMC Sport.



"C'è un problema serio all'interno del club a causa di tutto quello che è stato promesso a Kylian affinché rimanesse a Parigi. Ci sono cose che non si stanno realizzando ed è un problema di gerarchia. La mia opinione è che Mbappé non ha nessun problema con Neymar e non ha mai chiesto che Neymar lasciasse il Parco dei Principi. È stato il PSG che gli ha venduto un progetto in cui lui era in cima a tutto e in cui non era previsto Neymar".