Il Feyenoord è campione d'Olanda per la 16esima volta nella propria storia. La squadra di Rotterdam ha ufficialmente dato inizio alla festa, dopo aver sconfitto per 3-0 al De Kuip il Go Ahead Eagles, laureandosi vincitore del campionato a tre giornate dal termine, grazie alle reti di Idrissi, Gimenez (15 in Eredivisie) e Igor Paixao. Ora i punti di vantaggio sul PSV Eindhoven secondo sono 11 a tre giornate dalla fine.



CAMPIONE D'OLANDA- Gli uomini di Arne Slot hanno infilato una sequenza straordinaria di risultati: una volta andati in testa da soli alla giornata numero 14, hanno mantenuto un ritmo insostenibile per la concorrenza, centrando 11 vittorie di fila nelle ultime partite e tornando a trionfare in Olanda dopo sei anni. A consegnare òo Schaal sono Giovanni van Bronckhorst e Robin van Persie, nati a Rotterdam e cresciuti nel Feyenoord, dove hanno compiuto i primi passi di un’importante carriera.