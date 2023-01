Carlo Ancelotti e Rino Gattuso ne hanno vissute tante insieme scrivendo la storia del Milan per quasi dieci anni, vincendo anche due Champions. Oggi però il rapporto non è più idilliaco. Tutt'altro: lo stesso Ancelotti, alla vigilia della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Valencia (le squadre allenate dai due) ha dichiarato che tra loro ci sono stati problemi personali.



L'ACCADUTO - Tutto è riconducibile alla modalità di successione in panchina tra i due a Napoli. Nel 2019, infatti, fu esonerato Ancelotti e il suo posto lo prese Gattuso. Facendo un passo indietro il 1º giugno dello stesso anno l'allora allenatore azzurro festeggiò a Capri i suoi 60 anni e lì presentò Gattuso a De Laurentiis. Da lì una serie di vicissitudini che non sono andate giù ad Ancelotti: l'incontro di nascosto tra il presidente del Napoli e Gattuso, lo stesso Ringhio che non avvisò il suo storico allenatore di ciò che stava accadendo e della chiamata dello stesso De Laurentiis. Infine le cose sono peggiorate quando Gattuso disse di aver trovato una rosa con una scarsa condizione atletica (frutto del lavoro del suo predecessore). Da allora il rapporto si è incrinato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.