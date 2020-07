E’ rottura totale tra Arthur e il Barcellona. Il brasiliano tra poco diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juve, intanto però si sta lasciando nel peggior modo possibile con il club catalano.





Dopo aver comunicato ieri di non voler rientrare in Spagna per giocare le fasi finali di Champions League, per restare in vacanza in Brasile. Oggi, secondo quanto riferito da Sport, il Barcellona ha aperto un procedimento disciplinare contro Arthur. I blaugrana non sono disposti a concedere al centrocampista la risoluzione consensuale del contratto, e anzi starebbero pensando di comminargli una pesante sanzione economica.