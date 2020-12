Prosegue la situazione delicatissima in casa Atalanta. La crepa tra Gasperini e il Papu Gomez continua. Dopo l'iniziale panchina contro la Juve, il tecnico della Dea ha dato un altro segnale all'argentino, escludendolo dai convocati per la sfida di domani contro la Roma. A due partite di distanza dall'apertura del mercato di gennaio, la rottura appare totale. Tramite un comunicato, l'Atalanta ha spiegato che "l’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez".​



I CONVOCATI - Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati: Depaoli, de Roon, Diallo, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gosens, Gyabuaa, Hateboer, Ilicic, Lammers, Malinovskyi, Miranchuk, Mojica, Muriel, Palomino, Pessina, Romero, Rossi, Sportiello, Sutalo, Toloi, Zapata.