È passato. Era il 29 gennaio, i bianconeri annunciarono l'accordo col Genoa per una trattativa che comprendeva anche altri due giocatori, Portanova e Petrelli, valutatidi euro come il centrocampista classe 2001, conche farebbero così salire il valore del giocatore fino a 38 milioni. Una cifra alta, che allora sorprese tanti. Visto come stanno andando le cose ora, una scelta che ha portato i suoi frutti.Le classifiche di rendimento delle prime 13 giornate di Serie A, infatti, vedono il centrocampista ai primi posti in diverse statistiche: è l'di tutti (oltre 1100) ed è, dietro a Vlahovic, iltra gli stakanovisti. A livello europeo, Rovella è inoltre il calciatorenei top 5 campionati, altra classifica che guida con più di un'opportunità creata per giornata (14).Numeri che lo stanno facendo emergere come, punto fermo dell'Under 21 e seguito costantemente con grande attenzione dalla Juve, che proprio nel reparto di metà campo ha quello che sta soffrendo maggiormente negli ultimi anni. I bianconeri, con l'allora responsabile dell'Area Sport Fabio Paratici, furono bravi a, quando Nicolò era in scadenza di contratto col Genoa. Legatissimo alla società rossoblù, il ragazzo non sarebbe mai andato via a parametro zero e, nonostante la corte di grandi club in Italia e non solo come, scelse di aspettare una società che trovasse un accordo coi liguri. Quello che ha fatto la Juve, che a 10 mesi di distanza si gode il suo centrocampista del futuro.