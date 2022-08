Nicolò Rovella in prestito dalla Juventus e non solo. Il Monza cerca altri centrocampisti sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Galliani ci sono Bakayoko (Milan), William Carvalho (Betis), Xeka (svincolato), Samassekou (Hoffenheim) e Nandez (Cagliari).



In uscita ci sono il portiere Lamanna; i difensori Donati, Paletta e Anastasio; i centrocampisti Scozzarella, Rigoni e Siatounis; la punta Maric. A questo si aggiungano anche le richieste pervenute dalla Serie B per Machin (Palermo) e Valoti (Cagliari e Brescia).