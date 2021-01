ha 19 anni, gioca nel Genoa, è un centrocampista promettente.. Se la Juventus gli avesse offerto un contratto per prenderlo tra sei mesi, difficilmente avrebbe rifiutato e non sarebbe costato un euro.. Serve subito a Pirlo? Macché: lo lasceranno in prestito alla stessa società ligure fino al 2022. Nello stesso tempo dalla Juve al Genoa andranno, 21 anni, centrocampista offensivo, per 10 milioni (più 5 di bonus), e, 19 anni, attaccante, per 8 milioni (più 5,3 di bonus). Non c’è niente di misterioso, è tutto contenuto nel comunicato che la società di Agnelli, quotata in Borsa, ha diffuso stamani. Per fare le somme non occorre la calcolatrice:. Si chiamano plusvalenze e anche queste sono annunciate nel medesimo comunicato:. Operazione che si aggiunge a quella chiusa poche ore fa con il Marsiglia ( LEGGI QUI ):, 20 anni, passa alla Juve per 8 milioni;, 18 anni, compie il percorso inverso ovviamente per la stessa cifra (e per una plusvalenza totale). A proposito di Tongya: anche lui si sarebbe svincolato a giugno e al Marsiglia costerà più di, che era nella medesima situazione contrattuale., come ci è capitato di leggere anche oggi. Noi cerchiamo di non metterci bende davanti agli occhi e, utili a mettere qualche cerotto al bilancio.Il sito specializzato Transfermarkt.it, spesso preso come riferimento per le valutazioni dei calciatori, attribuisce a. Una cifra perfino esagerata se si considera che il giocatore era in scadenza di contratto. In un mercato povero come questo, anche solo pensare di valutare un ragazzino 18 milioni, e altri due rispettivamente 10 e 8, più gli eventuali bonus connessi,. Dodici mesi fa - in un altro mondo e in un altro momento storico per le casse di tutti i club -, quasi scandalizzato. OggiAndiamo avanti così, applaudiamo le operazioni di questo tipo. E’ la festa dell’ipocrisia. Speriamo che, alla lunga,@steagresti