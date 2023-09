Fra incontristi, incursori ed esterni, il classico geometra di centrocampo è una, che in quel ruolo, come già nella scorsa stagione,con rendimento alterno, perché l'ex Sassuolo è soprattutto una mezzala con buone capacità di inserimento in avanti. L'alternativa dietro l'angolo è quella di provare a fare di, che a 22 anni ha carattestiche ancora modellabili, un regista, pur essendo soprattutto, pure lui, una mezzala., ceduto alla Lazio il 16 agosto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro. In biancoceleste, fortemente, Rovella ha stentato durante l'inserimento a causa di un infortunio muscolare, ma ora sta iniziando adel centrocampo laziale. Nella vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro il Torino, Rovella ha percorso più chilometri di tutti (13,680) e gli è. L'ex Monza ha anche recuperato sei palloni, commettendo però un solo fallo, e il suo esordio dal primo minuto è coinciso con la prima gara nella quale la Lazio, in questa stagione, non ha incassato gol.. Sta di fatto che ad oggi ad AllegriDicendo questo non vogliamo sostenere che Giuntoli & Co. si siano privati di Rovella a cuor leggero, perché la: da Lotito, per Rovella (e Pellegrini), è arrivata una cifra che non è stata offerta da altri club per altri giocatori che la società bianconera aveva messo sul mercato e che avrebbe ceduto più volentieri rispetto a Rovella.