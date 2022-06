è pronto a tuffarsi nell'avventura che potrebbe cambiarne la carriera.Da luglio il 20enne centrocampista lombardo sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, club che ne ha acquisito il cartellino nel gennaio 2021 scommettendo forte su di lui: "Un po' di ansia è normale, ma sono più gasato - ha raccontato Rovella a Sport Week a proposito del suo ormai prossimo sbarco in bianconero -. Giocare con Vlahovic, Cuadrado, Chiesa, Locatelli?. Mi è dispiaciuto tanto, E con Chiellini anche. Ma alla Juve ci sono un sacco di campioni".L'Harry Potter di Segrate approda alla Juve dopo una vita trascorsa al Genoa, club tifato fin da bimbo e che da bimbo lo ha fatto diventare uomo: ha sempre tifato: ". E lo sono diventato anche io. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto un sacco di difficoltà, è andata male e anche quando sembrava che stessimo recuperando è sempre capitato quell'episodio a sfavore che non arriva mai a caso. Vuol dire che non abbiamo lavorato bene, in primis noi giocatori".Doveroso il commiato da quella che per tanti anni è stata casa sua: "Mi mancherà il campo sportivo, il mare, i tifosi incredibili. In questo momento non sono completamente felice per quel che è successo al Genoa.Rimarrà per sempre nel mio cuore. Lì ho conosciuto un sacco di gente e tutti mi hanno dato qualcosa: allenatori, presidenti, collaboratori, lo staff del settore giovanile“.