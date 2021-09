Brian Roy, ex giocatore dell'Ajax e del Foggia (dove venne portato da un giovane Mino Raiola), nonché attuale dirigente del settore giovanile dei Lancieri, parla del connazionale Matthijs de Ligt, difensore della Juventus: "Se sono sicuro del fatto che possa lasciare la Juve alla fine di questa stagione? Penso ancora andrà via alla fine di questa stagione - spiega a TuttoJuve.com -. Giocare per tre anni nella Juventus è sempre una bella storia, l'Italia è il paese migliore in cui poter imparare tutti i segreti del difendere. Barcellona? Ad oggi è difficile, ma non si sa mai nel calcio".