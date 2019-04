Al termine di questa stagione, secondo l'Equipe, Paul Pogba lascerà il Manchester United per approdare al Real Madrid o alla Juventus, da tempo sulle sue tracce. Il campione del mondo però, non mancherà a Roy Keane, ex capitano dei Red Devils che non ha speso di certo parole dolci per il francese: "Se si vuole essere dei buoni compagni di squadra, bisogna tornare di corsa quando c'è da difendere - ha detto a Sky Sports - Pogba è un ragazzo di talento, ma lo diciamo da troppo tempo. Passa il tempo ad alzare le braccia e non a correre, è un grosso problema per lo United".