Rrahmani rivela: "Ho ricevuto pressioni dal Napoli per non giocare in nazionale"

AFP via Getty Images

Dal ritiro del, dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro l'islanda, valida per i playout retrocessione delladalla Lega B alla Lega C, ha parlato il capitano Amircolonna portante della difesa del"Vincere è sempre positivo, credo che abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo dato più spazio e fiducia per la seconda partita, dato che sarà ancora più difficile, come una finale. Per noi, che non siamo mai arrivati a questo punto, è ovviamente un grande traguardo, ma anche oggi è stata una partita difficile".

- Rrahmani ha poi rivelato che il, dopo, gli aveva chiesto di non giocare: "Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché sono uscito dall’ultima partita, quattro giorni fa, e ho avuto anche un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena". I partenopei di Antonio Conte sono attualmente impegnati nellal secondo posto e distanti tre punti dai nerazzurri.